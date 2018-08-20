Окупанти готують “мобілізацію” на Донбасі – розвідка

Російсько-окупаційне командування готується до проведення масштабних мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донбасу.

Речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк повідомив, що російсько-окупаційне командування підвищило готовність до проведення масштабних мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донбасу, передає Укрінформ.

– Переведення в посилений режим роботи відповідальних за мобілізацію так званих “республіканських органів влади” спричинено провокаційними заявами псевдоавторитетних російських “воєнних експертів”, які на підставі надуманої, викривленої та упередженої інформації, прогнозують “активізацію бойових дій” підрозділами Об’єднаних сил у період проведення державних свят України – День прапору, День незалежності, – сказав Гуцуляк.

У зв’язку з цим так звані “республіканські військові комісаріати” уточнюють списки та місця перебування всіх категорій військовозобов’язаних на окупованих територіях.

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До слова, сили ООС відтіснили бойовиків на Донбасі і взяли під контроль більше десяти квадратних кілометрів “сірої зони”.