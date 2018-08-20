Погода в Україні на сьогодні, 20 серпня (КАРТА)

20 серпня в Україні очікується тепла погода без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях України очікується сонячна погода. Температура вдень в цьому регіоні складе від +27 до +29 градусів, вночі від +16 до +18 градусів.

На сході без опадів, вдень стовпчики термометра прогріються до +29 градусів.

У центральному регіоні переважно сонячно. У Вінниці очікується дощ. Температура вдень +27…+29 градусів.

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На півночі також очікується тепла і суха погода, максимальна температура повітря вдень +29 градусів.

На півдні країни без опадів і жарко, денна температура 31…33 градуси вище нуля.

У Києві без опадів, температура вдень від +27 до +29 градусів, вночі від +17 до +19 градусів.

Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.