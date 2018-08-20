Прорив на Донбасі: сили ООС взяли Торецьк у кільце безпеки

Сили ООС відтіснили бойовиків на Донбасі і взяли під контроль більше десяти квадратних кілометрів “сірої зони”.

Про це у Facebook повідомив координатор Інформаційного спротиву, народний депутат Дмитро Тимчук.

– Кілька днів тому підрозділами “королівської” бригади ЗСУ (24 ОМБр ім. Короля Данила) спільно з ротою глибинної розвідки окремого розвідувального батальйону було проведено заходи з витіснення російських окупаційних військ від населених пунктів для запобігання ведення ними вогню по мирних жителях. Результатом цього стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецьк і утворення буферної зони навколо КПВВ Майорське, – написав він.

Разом з тим, за словами Тымчука, “під повний контроль Об’єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу та дачний масив селища Шахти 6-7”.

– Усього взято під контроль більше десяти квадратних кілометрів території так званої “сірої зони”, – повідомив він.

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За даними групи ІС, операція була ретельно спланована й організована і стала великою несподіванкою для супротивника – українські війська вночі зайняли щойно обладнані позиції російсько-окупаційних військ, які ті облаштували для проведення обстрілу як збройних сил, так і мирного населення.

– Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. У ході зіткнення загинув молодший сержант ВСУ Дмитро Український, – пише Тимчук.

Наразі ми чекаємо офіційного підтвердження і доповнення цієї інформації від штабу Операції об’єднаних сил.

Як повідомлялося, минулої доби, 19 серпня, бойовики обстрілювали позиції сил ООС з БМП та великокаліберних кулеметів.