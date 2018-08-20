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Путін, заручники і миротворці – всі подробиці розмови Порошенка та Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком проінформувала про результати переговорів з Володимиром Путіним.

Порошенко і Меркель

Про це глава держави повідомив у Facebook.

– Ми з пані Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, – написав Порошенко.

Він також закликав канцлера активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.

Читайте: Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель

Нагадаємо, зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна відбулася 18 серпня під Берліном.

Фото: president.gov.ua

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