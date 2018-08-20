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Репетиція параду в Києві: які вулиці перекриють (СПИСОК)

20 серпня у зв’язку із підготовкою до військового параду в Києві обмежать рух низкою вулиць. Також не працюватиме паркувальні майданчики.

20 серпня у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, 20 серпня із 18.45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

20 серпня із 17.45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:

  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222;
  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром Святошин – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд –вул. В. Чорновола – проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром Святошин.

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Крім того, сьогодні буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Нагадаємо, участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.

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