Рік потому. В Авдіївку повернули газ

Після річної перерви в Авдіївку Донецької області почали подавати газ.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

– Авдіївка отримала газ. Зараз тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів в багатоповерхівках. На цих роботах задіяні 170 працівників Донецькоблгазу і 25 одиниць техніки, – написав він.

За словами чиновника, сьогодні зусилля газовиків зосереджені на Авдіївці, а завтра вони обіцяють розпочати роботи в одному-двох селищах Ясинуватського району.

Читайте: Через брак сірчаної кислоти Авдіївський коксохім виявився на межі зупинки – директор

Куць також нагадав, що Авдіївка і 7 селищ Ясинуватського району були без газу з 7 червня 2017 року, коли бойовики пошкодили газопровід Макіївка-Авдіївка. Тепер вони будуть отримувати газ із нового газопроводу Очеретине-Авдіївка.

Фото, відео: Олександр Куць