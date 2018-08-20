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Рік потому. В Авдіївку повернули газ

Після річної перерви в Авдіївку Донецької області почали подавати газ.

Подача газу в Авдіївку

Про це у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

– Авдіївка отримала газ. Зараз тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів в багатоповерхівках. На цих роботах задіяні 170 працівників Донецькоблгазу і 25 одиниць техніки, – написав він.

За словами чиновника, сьогодні зусилля газовиків зосереджені на Авдіївці, а завтра вони обіцяють розпочати роботи в одному-двох селищах Ясинуватського району.

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Куць також нагадав, що Авдіївка і 7 селищ Ясинуватського району були без газу з 7 червня 2017 року, коли бойовики пошкодили газопровід Макіївка-Авдіївка. Тепер вони будуть отримувати газ із нового газопроводу Очеретине-Авдіївка.

Фото, відеоОлександр Куць

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