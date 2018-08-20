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Стрілянина у Харкові: родині загиблого патрульного виплатять 1,3 млн грн

Родині патрульного поліцейського Дмитра Кирієнка, який загинув у ніч на 20 серпня у Харкові під час стрілянини біля будівлі міської ради, виплатять компенсацію у сумі 1,3 млн грн.

Про це повідомив нардеп Антон Геращенко у Facebook.

– Родині загиблого патрульного Дмитра Кирієнка МВС буде виплачена компенсація у сумі 1 млн 321 тис. 500 гривень. Стільки передбачено законом у разі загибелі поліцейського, вірного своїй присязі. Але ці гроші не повернуть  доньці її батька, – написав Геращенко.

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