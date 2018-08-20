Ціни на електрику в Україні можуть зрости удвічі

В Україні у рамках реформи ринку електроенергії та через відсутність дотацій з бюджету можуть зрости ціни на електрику.

Інформацію повідомляє АиФ.

Зазначається, що тарифи можуть зрости приблизно удвічі.

– На сьогодні тариф на електроенергію складає 0,9 грн за перші 100 кВт-год і 1,68 грн за кожний наступний. Після відмови Нацкомісії від формули Роттердам+ регулювати вартість електроенергії буде ринок. На сьогодні економічно обґрунтований тариф становить 1,85 грн/КВт-год … Необхідно все ж поступово приводити тарифи до економічно обґрунтованого рівня, – розповіла глава НКРЕКУ Оксана Кривенко.

Керівник Нацкомісії уточнила, що з причини відсутності субсидування продавати електрику населенню нижче собівартості, працюючи у збиток, постачальники не будуть.

– Можливо, субсидій буде досить, щоб захистити тих, хто не зможе платити. Головна проблема – якщо зобов’язати постачальників стримувати ціни, потрібно знайти компенсатор цих витрат. Тобто не можна просто сказати: продавайте за ціною нижче собівартості. Потрібно компенсувати цю різницю, – додала вона.

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Нагадаємо, що 11 липня компанія Київенерго заявила про можливість арешту майна боржників за тепло і гарячу воду без їх відома виконавчою службою Мін’юсту.