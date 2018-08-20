У Львові поліцейський затримав графітчика і отримав у нагороду квартиру

Львівського поліцейського Володимира Костомаху, який отримав ножове поранення під час затримання двох графітчиків, нагородили зброєю і службовим житлом.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

– Відомчою заохочувальною відзнакою МВС Вогнепальна зброя нагороджений старший оперуповноважений Галицького відділу поліції Львівщини, капітан поліції Володимир Костомаха, який отримав поранення. Керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення пораненому поліцейському службового житла, – йдеться у повідомленні.

Нагороду вручав особисто глава Нацполіції Сергій Князєв під час відвідування пораненого у лікарні.

У прес-службі повідомили, що Костомаха несе службу з 2011 року, тричі бував на сході країни у складі зведених загонів, є учасником бойових дій.

Поранений поліцейський стверджує, що порушники знали, що вони поліцейські.

– Тому що ми кілька разів кричали, що ми поліція, – розповів Костомаха про затримання графітчиків.

Також повідомляється, що нагрудними знаками За відвагу у службі нагородили ще двох працівників Галицького відділу поліції – заступника начальника сектора, майора поліції Романа Росипа і оперуповноваженого, лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

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Нагадаємо, раніше у Львові зарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейського під час затримання за графіті.