Україна може легалізувати перевезення до кордону з Кримом

Представництво президента України в Криму виступає за відбір на конкурсній основі компанії для легальних пасажирських перевезень до адміністративного кордону Херсонської області та півострова.

Про це заявив на прес-конференції перший заступник постійного представника президента в АРК Ізет Гданов, передає Інтерфакс-Україна.

Таку необхідність він пояснив тим, що “наші громадяни в Криму звертають увагу на відсутність легального пасажирського сполучення з контрольно-пропускними пунктами в’їзду-виїзду, які відкриті”.

Гданов зазначив, що питання перевезень знаходиться в компетенції районної та обласної державних адміністрацій, а також Державної служби безпеки на транспорті.

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– Сподіваємося, що найближчим часом це питання буде вирішено, – сказав він, додавши, що нелегальні перевізники зникнуть, коли з’являться легальні.

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Фото: УНІАН