Україна починає серійне виробництво 152-мм снарядів для Гіацинта

Президент України Петро Порошенко повідомляє про завершення випробувань снарядів для артилерійської системи Гіацинт і початок їхнього серійного виробництва.

– Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи Гіацинт. У даний час Державна акціонерна холдингова компанія Артем переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть поставлятися до українського війська, – написав Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За словами глави держави, наступним кроком буде перехід у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100мм до НАТОвського калібру в 155мм.

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– Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська!, – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, в Україні відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети Нептун.