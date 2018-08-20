В Україні запропонували ЄС і США обмежити сполучення з РФ

В Адміністрації президента України пропонують ЄС і США блокувати сполучення з Росією.

Про це повідомив заступник представника АРК по Криму в Адміністрації президента України Ізет Гданов, передає УНІАН.

Він уточнив, що авіаційного сполучення в України з Росією вже немає.

– Як ви вже знаєте, у нас немає авіаційного сполучення з Росією, маємо на увазі материкову частину України, тому яка доцільність від залізничного сполучення, яка доцільність від автобусного сполучення? – запитав Гданов.

Представник АП також пропонує Євросоюзу і США вжити заходів щодо блокування сполучень з РФ за прикладом українського уряду.

– Поки РФ не буде поважати міжнародні норми і межі інших держав, Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки будуть змушені реагувати на це, – сказав Гданов.

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Нагадаємо, що 16 серпня 2018 року Україна підписала історичний документ, який вводить нові обмеження у сполученні з РФ.