Війна на Донбасі: бойовики ведуть вогонь по військовим з БМП та великокаліберних кулеметів

Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ. Вони вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися по захисникам Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного.

Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП.

Протягом поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів і стрілецької зброї три рази обстріляли позиції українських захисників в районах населених пунктів Широкиного і Лебединського.

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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір обговорити з Путіним місію ООН на Донбасі, і сподівається на нову спробу забезпечити там перемир’я.