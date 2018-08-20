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За пропаганду Правого сектору – в Росії засудили українця Терновського

У Росії затриманого українця засудили до позбавлення волі нібито за причетність до діяльності Правого сектору.

Роман Терновський

Українця Романа Терновського, якого затримали у Росії, засудили до 2 років і 3 місяців позбавлення волі за нібито причетність до діяльності Правого сектору, повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

– Його визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в діяльності екстремістської організації), – йдеться у повідомленні.

За версією слідства Терновський на території України нібито “займався організацією виготовлення та розповсюдження атрибутики з символікою Правого сектору”.

– Крім того, обвинувачений здійснював пропаганду діяльності Правого сектору серед користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, зокрема серед осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, – додається у повідомленні.

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До слова, у новому позові України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ є конкретні прізвища росіян, які причетні до незаконних утримань українців на території Росії та в окупованому Криму.

Фото: прес-служба Слідчого комітету Росії

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