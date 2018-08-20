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Жителі Києва помітили танки на вулицях міста

Жителі Києва помітили танки на вулицях столиці.

Танк

Жителі Києва побачили, як вулицями міста проїжджають кілька танків, повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram.

– Стадіон Старт, вулиця Рибалко, виїзд на Чорновола, – повідомив один з жителів столиці.

На відео видно, як по вулиці проїжджає кілька танків. Користувачі вважають, що це – ще одна репетиція до Дня незалежності.

Центр Києва вже почали перекривати.

Читайте: День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ

До слова, погода на День незалежності обіцяє бути сонячною і спекотною по всій території України.

Фото: dtp.kiev.ua

Відео: dtp.kiev.ua

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