Банківські перевірки: в Україні більше не блокуватимуть картки без причини

Нацбанк України дозволив фінустановам перейти на спрощену процедуру перевірки клієнтів.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №25-0008/44785, що є у розпорядженні UBR.ua.

Це означає – якщо операції не викликають підозри, можна провести верифікацію клієнта через електронну пошту або телефонний зв’язок, не викликаючи його до відділення банку.

– Процедури для відповідного уточнення/додаткового уточнення інформації можуть передбачати використання засобів електронної пошти (наприклад, заповнення електронної анкети), у тому числі із застосуванням електронного цифрового підпису/електронного підпису, або телефонного зв’язку, call-центру, інші дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку і клієнтів, і не передбачати особисту присутність клієнта в установі банку, – йдеться в документі.

Банкам також дозволили не ганяти людей до відділень з будь-якого приводу.

При цьому НБУ назвав три правила для ідентифікації людини:

1. Не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму оцінюється банком як високий.

2. Не рідше одного разу за два року, якщо такий ризик оцінюється банком як середній.

3. Для всіх інших випадків термін уточнення даних не повинен перевищувати трьох років.

Це зробили для того, щоб вирішити проблему, на яку все частіше скаржаться люди. Банки наполягають на їх особистій регулярній явці у відділення для формального підтвердження відомих даних. При цьому банки все частіше блокують картки, якщо клієнт не проходить фінмоніторинг.

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До слова, в Нацбанку України спрогнозували коливання курсу долара перед виборами в Україні в 2019 році.

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