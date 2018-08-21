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Глава Одеської області Степанов хоче у всіх школах ввести обов’язковий Wi-Fi

Губернатор Одеської області Максим Степанов пропонує в обов’язковому порядку забезпечити всі школи країни високошвидкісним Інтернетом і Wi-Fi. А для цього – закріпити відповідне рішення на рівні Кабміну або парламенту.

Про це він заявив під час свого виступу на Всеукраїнській конференції Нова українська школа – старт реформи, участь громад, яка відбулася 21 серпня в Києві.

– Я поставив собі за мету – забезпечити інтернет-покриттям всі навчальні заклади Одеської області. І якщо в 2017 році цей показник досягав 37%, то в 2018-му вже – 99,5%. Такий підхід повинен бути по всій країні. Тому я закликаю на законодавчому рівні або на рівні Кабінету міністрів закріпити відповідну норму. Всі школи України повинні бути забезпечені високошвидкісним Wi-Fi-з’єднанням, – заявив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Також він розповів, що на “вайфаізацію” всіх шкіл в обласному бюджеті-2018 передбачили сім мільйонів гривень.

– Якщо хочемо, щоб через 20-30 років ми обговорювали відомих на весь світ українських топ-менеджерів, винахідників, IT-фахівців, то потрібно вже зараз створювати комфортні умови. Потрібен рівний доступ до інформації для кожної дитини, – додав Степанов.

Як приклад він навів досвід Франції, Естонії та інших країн, де право на доступ до мережі інтернет закріплено серед невід’ємних прав людини.

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Відзначимо, про розвиток системи освіти і проведення Wi-Fi, як пріоритети свого стратегічного плану Розумний регіон, Максим Степанов заявив ще на початку 2017 року.

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