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Меркель і президент Фінляндії обговорили конфлікт в Україні

Вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Фінляндії Саулі Нііністьо провели телефонну розмову.

Про це повідомляє прес-служба президента Фінляндії.

– Президент і канцлер в основному обговорювали конфлікт в Україні та сирійську війну. Також вони торкнулися теми відносин Європи, США і Росії, – йдеться у повідомленні

Розмова була проведена з ініціативи фінської сторони.

Читайте: Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель

Нагадаємо, що вчора Меркель провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Вони обговорили миротворців і недавню зустріч Меркель з президентом РФ Путіним.

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