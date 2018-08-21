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Може вивести на виконавців. У справі Шеремета з’явилася нова інформація

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилася нова зачіпка.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилася інформація, яка може вивести слідчих на виконавців і замовників, передає Українська правда.

– Йдуть дуже активні слідчі дії… в цій справі немає підозрюваних. Але я не можу в інтересах слідства говорити більше. У нас зараз є інформація, яка ймовірно виведе нас як мінімум на виконавців, а потім і на замовників. Але можливо. Наголошую на цьому слові, – сказав Луценко.

Генпрокурор також розповів, чому вбивство Шеремета не перекваліфікують у терористичний акт.

– Вони вважають, що вибуховий пристрій був закладений так, щоб вразити лише одну людину… Якщо вибуховий пристрій направлений на водія і навіть теоретично не може вразити оточуючих, прокурори і слідчий вважають, що це не тероризм. Так їх вчили, – додав Луценко.

Читайте: ГПУ: Вбивство Шеремета – не теракт

До слова, у поліції заявили, що слідство встановило особу, яка може бути причетна до вбивства Шеремета, але поки її не ідентифікували.

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