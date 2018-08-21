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На всіх пляжах Києва заборонили купатися

Якість води на всіх 13-ти пляжах Києва не відповідає санітарним вимогам.

Пляжі Києва

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби у Києві.

Відзначається, що санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах столиці не відповідають вимогам.

Так, вода забруднена на пляжах: Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмістна Слобідка, Центральний, Райдуга, Тельбін, Веселка, Чорторий, Галерний, Пуща-Водиця і Вербний.

У зв’язку з цим експерти рекомендують використовувати ці пляжі виключно як зони відпочинку – без купання.

Читайте: Бійки за місце під сонцем. Де в Одесі знайти безкоштовні пляжі

Раніше ми писали, чим можна заразитися на пляжі та як не зіпсувати відпустку хворобою.

Фото: pleso.org

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