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Не помістилися в електричку: під Львовом пасажири заблокували рух поїздів

Під Львовом незадоволені пасажири перекрили залізничні колії.

Потяг

Під Львовом через нестачу місць у міжобласний електричці Львів – Сянки пасажири перекрили шляхи на станції Скнилів, повідомляє AIF.ua.

У результаті швидкісний поїзд Мукачево – Львів та електричка Львів – Лавочне затрималися на 30 хвилин. Наразі рух відновлено, оскільки до електрички Львів – Сянки додали шість вагонів.

За словами керівника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександра Красноштана, невелика кількість вагонів обумовлена низькими цінами на квитки.

– Проблеми з перевезеннями викликані не тим, що хтось погано працює, а тим, що 25 років ніхто не приділяв достатньої уваги пасажирським перевезенням, – сказав Красноштан.

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До слова, Укрзалізниця введе єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.

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