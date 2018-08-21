Не помістилися в електричку: під Львовом пасажири заблокували рух поїздів

Під Львовом незадоволені пасажири перекрили залізничні колії.
Під Львовом через нестачу місць у міжобласний електричці Львів – Сянки пасажири перекрили шляхи на станції Скнилів, повідомляє AIF.ua.
У результаті швидкісний поїзд Мукачево – Львів та електричка Львів – Лавочне затрималися на 30 хвилин. Наразі рух відновлено, оскільки до електрички Львів – Сянки додали шість вагонів.
За словами керівника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександра Красноштана, невелика кількість вагонів обумовлена низькими цінами на квитки.
– Проблеми з перевезеннями викликані не тим, що хтось погано працює, а тим, що 25 років ніхто не приділяв достатньої уваги пасажирським перевезенням, – сказав Красноштан.
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До слова, Укрзалізниця введе єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.