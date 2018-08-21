Парад до Дня незалежності 2018: українцям покажуть танк за стандартами НАТО

Під час параду до Дня незалежності України покажуть танк, що здатний використовувати снаряди стандарту НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

– Харківське конструкторське бюро імені Олександра Морозова, яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, розробило новий механізм заряджання для танка Т-84-120 Ятаган, який тепер може використовувати снаряди стандарту НАТО, – йдеться у повідомленні.

Новий механізм заряджання танку працює за конвеєрним принципом і розміщений у спеціальному відсіку в задній частині башти. Він відділений від екіпажу і має спеціальні вибивні панелі, що підвищує безпеку і відповідає рішенням конструкторської школи країн-членів НАТО.

– Крім цього, у танка Ятаган високі ходові характеристики: він оснащений 1200-сильним дизельним двигуном, що дозволяє розігнати машину вагою 48 тонн до 65 км/год. Питома потужність Т-84-120 становить 26 к. с./т, що значно вище за показники не тільки Т-64, Т-72 або російського Т-90, але й деяких сучасних танків країн НАТО. За захист танка відповідає не тільки багатошарова броня, але й сучасні засоби динамічного захисту Ніж і комплекс електронно-оптичної протидії від керованого озброєння, – додається у повідомленні.

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До слова, участь у військовому параді до Дня незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.

Фото: Укроборонпром