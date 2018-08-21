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Пенсія чи зарплата? В Україні вирішили, як бути з працюючими пенсіонерами

Після проведення пенсійної реформи ліквідуються всі обмеження щодо виплат пенсіонерам, які працюють.

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

– Протягом двох місяців в деяких ЗМІ поширюється інформація, що нібито після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться вибирати між пенсією і заробітною платою. При цьому робиться посилання на Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів України, їх посадових осіб. Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів і було проведено пенсійну реформу, – йдеться в повідомленні.

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У відомстві підкреслили, що ні уряд, ні Мінсоцполітики не мають жодних планів щодо обмеження прав працюючих пенсіонерів.

Як наголошується в повідомленні, одним з результатів пенсійної реформи стало скасування 15-відсоткового зменшення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам з першого жовтня 2017 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін розглядає питання про підвищення пенсій колишнім колгоспникам, які мали стаж, але виплати були копійчані.

Фото: Сегодня.

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