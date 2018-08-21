Перші WiM-комплекси встановлять вже у жовтні – Омелян

Громадськість знатиме всіх порушників вагових норм, оскільки дані зважування, які буде збирати сучасна система WiM (Weight-in-Motion), Мінінфраструктури зробить публічними.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, вже в жовтні почнуться роботи з установки перших WiM-комплексів, передає Источник.

– Зрощуміло, всі дані будуть викладені в доступі – це для мене принципове питання, щоб не було ніякого простору для маніпуляцій. Щоб інспектор вже не міг сказати, що це я не бачив, не чув, а це випадково пропустив. Ні – такого не буде. З 10 станцій автоматичного зважування WiM, які ми будемо встановлювати навколо Києва, близько половини повинно бути побудовано в цьому році, друга половина – на початку наступного року, – розповів міністр.

Глава МІУ додав, що всі дані по зважуванню будуть зібрані в єдиному кібер-центрі, який сортує персональні дані від інформації, яка буде доступна громадськості. Особи водіїв, зняті на камери систем WiM, будуть заретушовані. Однак, кому належить автомобіль, який порушив вагові норми, буде відомо.

– Ми створимо єдиний інтелектуальний центр на базі Укравтодору або Мінінфраструктури. Він об’єднає всі дані зі всіх датчиків, які будуть встановлені для автоматичного зважування, вимірювання трафіку, швидкості і всього іншого, – сказав Омелян.

Раніше в МІУ заявляли, що в Україні є ряд компаній, які принципово порушують вагові обмеження, мотивуючи свою поведінку тим, що по-іншому возити невигідно.

На думку експертів, завдяки публічності даних WiM, громадськість зможе створити додатковий тиск на власників вантажу, які систематично порушують вагові нормативи і руйнують дороги. Екс-начальник Департаменту автотранспорту МІУ Роман Хміль вважає, що вантажний транспорт руйнує 90% доріг в Україні. За його словами, одна вантажівка заподіює шкоду дорозі, як одна тисяча легкових автомобілів. Особливо ця проблема актуальна в південних регіонах, де аграрії масово перевозять зерно в морські порти, перевищуючи в рази допустимі вагові нормативи.

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Експерти відзначають, що з впровадженням систем WiM по всій Україні, корупційні можливості для вантажовласників зникнуть. З цієї причини більшість перевізників будуть змушені перевозити вантажі унормовано. А для підвищення рентабельності логістики вантажовідправники перейдуть на залізницю.

Система WiM – мережа сучасних автоматичних комплексів зважування вантажного транспорту в русі. Системи WiM працюють в більшості країн світу – повністю автоматично в США і в деяких країнах ЄС. WiM використовують також для “предселекціі”, що дозволяє вибрати із загального трафіку тільки перевантажені автомобілі. Фото машини і номерний знак WiM відправляє на пункт габаритно-вагового контролю, який розташований далі по дорозі. Інспектор відповідних служб зупиняє автомобіль для контрольного зважування. При підтвердженні порушення, на перевізника накладаються штрафні санкції. В європейських країнах суми стягнень варіюються від 5 до 10 тисяч євро.