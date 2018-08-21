Погода в Україні на сьогодні, 21 серпня (КАРТА)

Сьогодні в Україну прийдуть дощі з грозами. Але погода залишиться спекотною – 28-30 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході країни очікуються дощі з грозами. Температура вдень 27-32 вище нуля, вночі – 15-18 градусів тепла.
Дощі пройдуть і у центральних областях (крім Кіровоградської області) та на півночі країни. Вдень синоптики прогнозують 29-31 градус, вночі – 16-18.
На сході буде сонячно і без опадів: вдень до 30 тепла, вночі 14-16.
Спека збережеться на півдні. Там також не буде дощів, а стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів вдень і +21 вночі.
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До речі, раніше ми писали, якою буде погода на День незалежності України.
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