Політичні лідери незалежної України: від дисидентів до поетів

Ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених 27 річниці незалежності України. Сьогодні Факти ICTV згадують політичних діячів, які вплинули на хід історії нашої країни.

З нагоди 27 дня народження сучасної України ми вже традиційно склали підбірку з 7 прикладів постатей, які стали прикладами справжнього патріотизму.

А ще розкажемо про 2 представників, які довірою українців знехтували та працювали не на розбудову держави, а використовували владу в особистих цілях.

7 українських політичних лідерів

Зазвичай, коли створюється політичний журналістський матеріал, складно уникнути підозр та звинувачень у необ’єктивності та прихильності до конкретних постатей. Тож у нашій підбірці немає діячів, які зараз беруть активну участь у політичному житті та готуються до участі у майбутніх виборах.

Левко Лук’яненко

Письменник, радянський дисидент, а ще борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лук’яненко став співзасновником Української Гельсінської Групи. Є автором Акту проголошення незалежності України.

У 50-ті роки політичний діяч працював штатним пропагандистом одного з райкомів КПРС. Через декілька років зрозумів хибність обраного шляху та разом з однодумцями створив опозиційну до радянської влади спілку. Виступав за відокремлення України від СРСР. Через це був засуджений до 15 років суворого режиму.

Наприкінці 80-х років Лук’яненко відмовився від пропозиції покинути Радянський союз, бо бачив перспективу його зникнення і вірив у майбутнє України. Після здобуття нею незалежності став народним депутатом. Потім присвятив свою діяльність дослідженню голодоморів в Україні.

В’ячеслав Чорновіл

В’ячеслав Чорновіл був одним з ініціаторів проголошення Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення Незалежності України. Український політик та діяч руху опору пройшов через політичні ув’язнення в СРСР. Провів 17 років у тюрмі за антирадянську пропаґанду.

Після звільненя став головою Народного Руху України. Чорновіл був засновником національно-визвольного руху шістдесятників та дисидентів в УРСР та ініціатором створення Української гельсінської спілки. Вже в період незалежної України обіймав посади голови Львівської обласної ради та був депутатом Верховної Ради трьох скликань.

Іван Дзюба

Український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, другий Міністр культури України (1992–1994).

Як і решта інших героїв нашого рейтингу, Дзюба перебував під пильною увагою радянської влади. У 60-х він написав роботу Інтернаціоналізм чи русифікація, присвячену нездоровій національній політиці Радянського союзу. За свою позицію був підданий гонінням та виключений зі спілки письменників України.

Після здобуття незалежності країною, кілька років працював у державному секторі і обіймав посаду міністра культури. Відзначився тим, що, займаючи високий пост, продовжував їздити на роботу у громадському транспорті, бо соромився користуватись службовим авто.

Мустафа Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу вперше був позбавлений можливості жити на Батьківщині через рік після свого народження. У 1944 році його родину депортували з Криму до Узбекистану.

За право народу повернутися на півострів Джемілєву довелось 15 років життя провести в засланнях. Через антирадянську діяльність тодішня влада його засуджувала 7 разів.

Повернутись до рідного півострова Джемілєв зміг лише в 1991-му, через майже півстоліття після депортації. З того часу і до 2013-го року він залишався незмінним лідером кримськотатарського Меджлісу, жодного разу не відступивши від ідеї цілісності України та Криму.

Після анексії півострову Росією лідер кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв одним з перших потрапив під заборону російської окупаційної влади і дотепер не може в’їжджати на півострів.

Дмитро Павличко

Діяч перш за все відомий своєю творчістю. Його знамениті Два кольори знає чи не кожен українець. Але є в біографії Героя України і період життя, присвячений політичній та державницькій діяльності.

Павличко був депутатом Верховної Ради кілька разів та має дипломатичний досвід. З жовтня 1995 до травня 1998 року поет та перекладач був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці.

Павличко був також Послом України в Польщі протягом 3 років – з 1999 по 2002 роки. Завдяки його клопотанню в центрі Варшави у 2002 році було споруджено пам’ятник Тарасу Шевченку.

Степан Хмара

Правозахисник, політв’язень радянських концтаборів став бранцем радянського режиму через свою громадянську позицію. У 60-ті роки Хмара був дисидентом та видавав підпільну проукраїнську періодику.

У 80-ті був засуджений до 7 років ув’язнення. Після звільнення, яке припало на останні роки існування СРСР, повернувся до України. Коли Батьківщина здобула незалежність, лікар за освітою, відновив свою громадянську діяльність та розпочав політичну.

Громадський діяч був одним із розробників Декларації про державний суверенітет України. А в 1990 та 1994 роках обирався депутатом від мажоритарних округів. Цікаво, що вже в якості нардепа він притягувався до відповідальності за бійку з полковником КДБ.

Політики європейського спрямування

Проєвропейська послідовна політика кількох президентів України допомогла нашій державі в інтеграції у суспільний та економічний простір ЄС. Після здобуття країною незалежності перший гарант Леонід Кравчук проголосив багатовекторний зовнішньополітичний курс, який забезпечував вітчизняну присутність у геополітичних процесах не лише колишніх радянських республік, а й у Західному Світі.

Політика другого президента Леоніда Кучми відіграла важливу роль у формуванні відносин України та ЄС. Ключовим кроком стало затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС. Її наслідком стало вироблення Спільної стратегії Євросоюзу щодо України.

Співпраця країни та ЄС поглиблювалась роками. Її найбільшим результатом на сьогодні стало скасування візового режиму між Україною та Європейським союзом. Аби отримати вільний кордон з Європою адміністрації Петра Порошенка та уряду довелось виконати низку умов.

Антилідери

Цей список міг би складатись з безлічі варіантів, адже українці мають рису швидко захоплюватись політиками-популістами, а потім так само швидко відчувати розчарування. Але ми включили до нашого короткого списку двох політиків, діяльність яких засудили не лише українці, а й весь цивілізований світ.

Павло Лазаренко

Лазаренко був 5-м прем’єр-міністром України з 1996 року по 1997 рік. До цього тривалий час працював на різних посадах на рідній Дніпропетровщині. Через його корупційну діяльність у 1998 році Генпрокуратура завела п’ять кримінальних справ, в яких так чи інакше фігурував екс-прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.

Наприкінці року під час спроби проникнути до Швейцарії по панамському паспорту Лазаренка затримала місцева поліція. Поки на Батьківщині розглядали можливість екстрадиції колишнього прем’єра, він вийшов під заставу у 3,5 мільйона доларів.

Пізніше він просив політичного притулку в США, і до рішення суду з цього питання знаходився у в’язниці біля Лос-Анджелеса. В результаті, у 2000 році Лазаренко були пред’явлені звинувачення в здирстві, відмиванні грошей і шахрайстві. Слідство тривало ще шість років і закінчилося вироком про позбавлення волі на 9 років. У 2012 він вийшов на свободу та за свідченнями місцевих журналістів проживає неподалік Сан-Франциско.

2004 року міжнародна організація Transparency International включила Лазаренка до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.

Віктор Янукович

У лютому 2010 року Віктор Янукович виграв президентські вибори. Виходець з Донеччини вже мав досвід і невдалої участі у виборах 2004 року, і державницької діяльності в якості прем’єр-міністра.

Вже за пару місяців Янукович показав вектор, у якому планує проводити політику. У Харкові разом з президентом Росії Дмитром Медведєвим вони уклали угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років в обмін на знижку на газ для України.

Роки правління Януковича відзначились планомірним дрейфуванням в бік РФ. Кульмінацією стала відмова колишнього президента підписати декларацію про асоціацію з ЄС. Її наслідком став Євромайдан, драматичні події лютого 2014-го року та ганебна втеча Януковича з України.

Редакція сайту Факти ICTV впевнена, що наша країна багата на дійсно талановитих політиків, які вже зовсім скоро розпочнуть свою діяльність та продовжать розпочату учасниками списку кращих політиків справу розбудови України.

Фото: УНІАН, економіка, dreamstime

Яна Семенюк