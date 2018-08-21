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Прокуратура пропонує створити спецпідрозділ для затримання Януковича

Головна військова прокуратура запропонувала створити спецпідрозділ для затримання Віктора Януковича на території Росії.

Віктор Янукович

Прокурор Руслан Кравченко розповів в інтерв’ю Громадському, що Головна військова прокуратура пропонує створити спецпідрозділ для затримання на території Росії президента (25 лютого 2010 – 22 листопада 2014) Віктора Януковича.

– Я вважаю, що правоохоронні органи повинні зробити все, щоб це рішення (Рішення у справі Януковича. – Ред.) виконувалося… Можливо, створити підрозділ на зразок Моссада, наприклад. Щоб спецназівці проникли на територію РФ і доставили його в Україну, – сказав Кравченко.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособництво у веденні агресивної війни) КК України.

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До слова, прокурори Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко і Максим Крим попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років позбавлення волі.

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