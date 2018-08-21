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РФ відмовилася забрати 36 росіян в обмін на українців – Геращенко

Російська сторона та омбудсвумен РФ Тетяна Москалькова відмовилися зустрітися у Мінську і обговорити ініціативу України про передачу РФ 36 її громадян в обмін на українських політв’язнів.

Ірина Геращенко

Про це повідомила у Facebook перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

– Росії її громадяни просто не потрібні…Ми ж все одно не складаємо руки! Я офіційно поінформувала представників РФ і ОБСЄ, що 22 росіянина, засуджених за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь в незаконних озброєних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента Путіна з проханням перемістити їх в РФ, в обмін на українців в російських тюрмах. Ми, на відміну від РФ, готові перемістити їх в найкоротші терміни – але в обмін на наших! – наголосила вона.

За її словами, ці звернення вже направлені дипломатичними каналами на МЗС РФ.

– РФ доведеться відповісти на запитання, чи збираються вони потурбуватися про долі своїх громадян, – зазначила Геращенко.

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Нагадаємо, Україна готова помилувати засуджених росіян, які написали заяви на ім’я Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.

Фото: Микола Білокопитов/прес-служба ВР

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