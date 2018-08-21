Скасування Роттердам плюс – заява Міненерго щодо тарифів на світло

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості вважають скасування формули Роттердам плюс Національною комісією, що регулює тарифи в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), необхідним кроком для запуску ринку електроенергії.

Про це заявив держсекретар Міненерго Максим Немчинов, передає УНІАН.

– НКРЕКП робить абсолютно нормальний крок, і правильний, і здоровий з точки зору запуску нового ринку. Цим самим вони дають зрозуміти, що ринок буде, ринок потрібно запускати, і працювати ми будемо в умовах ринку, – сказав чиновник.

Водночас він не поділяє думку деяких експертів про нібито триразове підвищенні тарифів для населення після скасування формули Роттердам + і впровадження нового ринку.

– Я не бачу, за рахунок чого може підвищитися вартість електроенергії для населення втричі, якщо скасувати формулу Роттердам плюс. Ціна на вугілля не повинна сильно збільшитися. По-друге, у загальній кількості електроенергія, вироблена за допомогою вугілля на ТЕС і на ТЕЦ, займає 30 з невеликим відсотків. Тобто, навіть якщо припустити, що якесь збільшення ціни буде, то в загальній масі електроенергії воно практично не відіб’ється, – вважає Немчинов.

Тим часом, вчора, 20 серпня, глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що в рамках реформи ринку електроенергії тарифи на світло можуть зрости приблизно вдвічі.

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