Справа Бабченка: організатор “вбивства” визнав провину

Підозрюваний в організації вбивства опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман визнав свою провину та пішов на співпрацю зі слідством.

Про це Цензор.Нет підтвердили кілька джерел.

Водночас умови цієї угоди джерела не розкривають.

Адвокат Германа Євген Солодко в коментарі Громадському заявив, що підписав зобов’язання про нерозголошення інформації та назвав це “плітками”.

– Нехай вони пошлються на конкретне джерело, це джерело скоїло злочин. Незалежно від ситуації — у мене зобов’язання про нерозголошення, — сказав адвокат.

Прокурор у справі Германа Руслан Кравченко сказав Громадському, що йому невідомо про угоду зі слідством, після чого додав, що зараз “зарано щось коментувати”.

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Нагадаємо, що 6 серпня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого слідство називає організатором замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка.

ФОТО: УНІАН