США розмістять в Україні виробництво ядерних реакторів

Американська компанія Holtec обрала Україну, як місце для будівництва нового підприємства з випуску малих ядерних реакторів.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий на прес-конференції в Укрінформ.

Він зазначив, що ще один такий завод буде побудований американцями в Індії.

– Я говорив з президентом Holtec, він сказав, що готовий розмістити виробництво в двох країнах у світі. Одна країна — Індія, а другу він шукав. Так от, з усіх країн ми вибороли це право, – повідомив посол.

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Чалий запевняє, що Україна через розширення економічних зв’язків вийшла на новий етап взаємодії з США.

Раніше повідомлялося, що Франція побудує в Чорнобилі сонячну електростанцію за $1,25 млрд.

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