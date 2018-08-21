Страшна цифра. Олег Сенцов голодує вже 100 днів

21 серпня – сотий день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

Олег Сенцов – голодує вже сотий день, вимагаючи, щоб Кремль звільнив всіх українців, незаконно ув’язнених у Росії.

Повідомляється, що Олег втратив 30 кілограмів ваги і знаходиться у критичному стані.

Акції на підтримку Сенцова

Сьогодні під російським посольством у Києві акцію на підтримку Сенцова проведуть неурядова організація PEN Ukraine і громадська організація Центр громадянських свобод.

Фото: Olya Komarova

Світ теж продовжує закликати Росію негайно звільнити Сенцова.

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Напередодні з заявою виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. А чеські кінематографісти починають акцію підтримки Олега. Вони проведуть “ланцюгове” голодування.

– 100 днів голодує Сенцов. Страшна цифра. Людське життя – найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега, – написала речник МЗС України Мар’яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

– Звертаємося до наших партнерів і міжнародних організацій посилити тиск на РФ для #SaveOlegSentsov і звільнення українських політв’язніву РФ, – підкреслила вона.

У яких злочинах звинуватили Сенцова?

Співробітники ФСБ РФ у травні 2014 року затримали Олега Сенцова разом з трьома іншими особами за підозрою у тероризмі.

За версією ФСБ, основною метою всіх чотирьох було вчинення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті.

Сенцов, як стверджувало слідство, очолював диверсійну групу з семи осіб (ще четверо досі у розшуку), близьку до руху Правого сектору.

Конкретно йшлося про два нічні підпали – дверей офісу Єдиної Росії і громадської організації Російська громада Криму. Крім того, Сенцова звинуватили в підготовці і координації запланованих вибухів пам’ятника Леніну і меморіалу Вічний вогонь.

Провину Сенцова змогли довести?

Докази провини Олега Сенцова будуються на свідченнях проти режисера, які дали раніше засуджені кримчани Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній. Останні були спіймані на місці злочину під час підпалу дверей.

До моменту початку слідства у справі Сенцова і активіста Олександра Кольченка, заарештованого 16 травня, Афанасьєв і Чирній погодилися співпрацювати зі слідством і визнали свою провину.

Незважаючи на те, що під час підпалів не було завдано великої матеріальної шкоди, Чирній і Афанасьєв отримали по сім років колонії суворого режиму.

До арешту Сенцов був знайомий лише з Афанасьєвим. Пізніше Афанасьєв відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони дані під тортурами. Критики впевнені, що суду не було представлено достатніх доказів провини режисера.

Нагадаємо, Ірина Геращенко розкрила сценарій Кремля з обміну полонених.

Фото: УНІАН