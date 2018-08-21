PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Страшна цифра. Олег Сенцов голодує вже 100 днів/

Страшна цифра. Олег Сенцов голодує вже 100 днів

21 серпня – сотий день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

Олег Сенцов – голодує вже сотий день, вимагаючи, щоб Кремль звільнив всіх українців, незаконно ув’язнених у Росії.

Повідомляється, що Олег втратив 30 кілограмів ваги і знаходиться у критичному стані.

Акції на підтримку Сенцова

Сьогодні під російським посольством у Києві акцію на підтримку Сенцова проведуть неурядова організація PEN Ukraine і громадська організація Центр громадянських свобод.

ФотоOlya Komarova

Світ теж продовжує закликати Росію негайно звільнити Сенцова.

Читайте: На сайті Білого дому розмістили петицію із закликом допомогти Сенцову

Напередодні з заявою виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. А чеські кінематографісти починають акцію підтримки Олега. Вони проведуть “ланцюгове” голодування.

– 100 днів голодує Сенцов. Страшна цифра. Людське життя – найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега, – написала речник МЗС України Мар’яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

– Звертаємося до наших партнерів і міжнародних організацій посилити тиск на РФ для #SaveOlegSentsov і звільнення українських політв’язніву РФ, – підкреслила вона.

У яких злочинах звинуватили Сенцова?

Співробітники ФСБ РФ у травні 2014 року затримали Олега Сенцова разом з трьома іншими особами за підозрою у тероризмі.

За версією ФСБ, основною метою всіх чотирьох було вчинення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті.

Сенцов, як стверджувало слідство, очолював диверсійну групу з семи осіб (ще четверо досі у розшуку), близьку до руху Правого сектору.

Конкретно йшлося про два нічні підпали – дверей офісу Єдиної Росії і громадської організації Російська громада Криму. Крім того, Сенцова звинуватили в підготовці і координації запланованих вибухів пам’ятника Леніну і меморіалу Вічний вогонь.

Читайте: Сенцов і мандат миротворців на Донбасі - зустріч Путіна і Меркель Сенцов не проситиме Путіна про помилування - сестра Сенцова не відпустять, а інших політв'язнів можуть обміняти - Полозов

Провину Сенцова змогли довести?

Докази провини Олега Сенцова будуються на свідченнях проти режисера, які дали раніше засуджені кримчани Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній. Останні були спіймані на місці злочину під час підпалу дверей.

До моменту початку слідства у справі Сенцова і активіста Олександра Кольченка, заарештованого 16 травня, Афанасьєв і Чирній погодилися співпрацювати зі слідством і визнали свою провину.

Незважаючи на те, що під час підпалів не було завдано великої матеріальної шкоди, Чирній і Афанасьєв отримали по сім років колонії суворого режиму.

До арешту Сенцов був знайомий лише з Афанасьєвим. Пізніше Афанасьєв відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони дані під тортурами. Критики впевнені, що суду не було представлено достатніх доказів провини режисера.

Нагадаємо, Ірина Геращенко розкрила сценарій Кремля з обміну полонених.

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна не дорахувалася мільярдів доларів з вини Укрзалізниці
Курбан-Байрам 2018: що за свято і як його відзначають в Україні та світі
Штрафи, в’язниця та колючий дріт: життя грузинів на окупованих територіях
Роман Терновський
За пропаганду Правого сектору – в Росії засудили українця Терновського
Ситуація на Донбасі: під обстріл потрапили Лебединське та Луганське
Порошенко підписав закон про колективну власність на землю
ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу
ДТП та зіпсований асфальт – репетиція військового параду у Києві 2018
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка