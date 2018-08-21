У РФ назвали причину, через яку не можуть обміняти Сенцова

Обмін незаконно засудженого українця Олега Сенцова на російських ув’язнених, що утримуються в Україні, неможливий, оскільки він має 2 громадянства – Росії та України. Для таких випадків необхідно виробити новий правовий механізм.

Про це заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, пише Інтерфакс-Україна.

– Що стосується Сенцова, Штиблікова і так далі, у них вийшли за фактом два громадянства. І відповідно до української Конституції, їх громадяни видачі не підлягають на територію Росії – так само, як і у нас громадяни не підлягають видачі на іншу територію. Тому тут потрібно шукати якусь нову правову форму, – сказала вона.

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На її думку, між Росією і Україною має бути укладено двосторонню угоду про статус осіб з двома громадянствами, оскільки багато громадян України і Росії “одночасно мають паспорта громадянина Росії і громадянина України”.

– Мені здається, що треба надати цим громадянам право обрати собі громадянство і відмовитися від нього. Є громадяни, які заявляють про те, що хотіли б вийти з українського громадянства або з російського, але згідно з нашим законодавством і українським, особа під вартою не має права вийти з громадянства, – сказала Москалькова.

До слова, 21 серпня – сотий день голодування Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.