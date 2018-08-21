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Україна і Молдова збудують міст через Дністер

Влада Вінницької області виступила з ініціативою прискорити будівництво моста через річку Дністер до Молдови – як найкоротшого шляху з Прибалтики до Балкан.

Дністер

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон за результатами наради з даного питання, передає Урядовий портал.

За його словами, цей проект вигідний не тільки для України та Молдови, а й всього Євросоюзу, тому уряд запропонує молдовській стороні підписати найближчим часом відповідну угоду й розпочати будівництво моста.

Кістіон впевнений, що шлях через Кишинів і Київ з’єднає між собою Бухарест, Софію, Афіни і Стамбул. А найкоротшим наземним відрізком шляху буде дорога через місто Ямпіль Вінницької області.

– Однак досі з’єднання між двома європейськими країнами у районах прикордонних населених пунктів Ямпіль-Косеуць на стокілометровій  відстані – паромне, яке давно не відповідає вимогам часу та реальним потребам держав. Будівництво сучасного мосту відображене у Транспортній стратегії України до 2030 року, – сказав чиновник.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, що київський міст Метро через річку Дніпро може рухнути у будь-який момент, якщо не буде проведена реконструкція.

Фото: dreamstime.com

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