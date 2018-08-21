В РФ сказали, коли почнуть примусово годувати Сенцова

Українського політв’язня Олега Сенцова почнуть примусово годувати, якщо з’явиться загроза його життю.

Відповідальний секретар громадської наглядової комісії Москви Іван Мельников заявив, що Українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів, примусово годуватимуть у тому випадку, коли відмова від їжі загрожуватиме його життю, передає Інтерфакс.

– 100 днів голодування — це дуже важко. Він, звичайно, повинен вживати суміші, інакше би вже помер. У Федеральній службі виконання покарань є свій регламент. І якщо його життю загрожуватиме небезпека, то його годуватимуть примусово, – сказав Мельников.

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До слова, український режисер Олег Сенцов, який утримується в російській колонії, не проситиме про помилування у президента РФ Володимира Путіна.