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В Україні провели випробування нової ракети Оскол

В Україні пройшли випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети Оскол.

Ракети

В Україні пройшли державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети Оскол калібру 80 мм, повідомив оператор Військового телебачення Олександр Штупун у Facebook.

Випробування провела бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки у Чернігові, з вертольота типу Мі-8. Було відстріляно близько 300 ракет РС-80 Оскол.

– Виріб РС-80 Оскол є повністю вітчизняною розробкою, всі комплектуючі також українського виробництва, – розповів ТВО керівника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Володимир Башинський.

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Під час випробувань було підтверджено основні тактико-технічні характеристики авіаційних ракет та можливість їх застосування з вертольотів типу Мі-8.

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В Україні провели випробування нової ракети Оскол / 3 фотографии

До слова, на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети Нептун.

Фото: Олександр Штупун

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