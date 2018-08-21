В Україні змінять вимоги до теплоізоляції будинків: коли і навіщо

Мінрегіонбуд планує змінити вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель та прирівняти їх до європейських.

Оновлені державні будівельні норми щодо фасадної теплоізоляції будуть прийняті найближчим часом, повідомив у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

– Для більшості країн Європи та світу заощадження енерговитрат є правилом. В Україні це тільки починають впроваджувати. Думаю, що з появою таких норм цей процес активізується більше, – зазначив він.

Парцхаладзе також вказав на переваги нових норм:

– це до 15% економії тепла на рік для українців та заощадження близько 3 млрд грн для країни щороку – за умови термомодернізації 3% будинків;

та заощадження близько 3 млрд грн для країни щороку – за умови термомодернізації 3% будинків; – сучасна фасадна теплоізоляція продовжить життя будинкам ще років на 20.

За його словами, нові норми розповсюджуються на проектування зовнішніх стін житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті (термомодернізації).

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