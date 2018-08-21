Війна на Донбасі: 23 обстріли, двоє бійців ЗСУ поранені

За минулу добу противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ. Двоє наших військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82мм.

Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Поблизу Лебединського противник застосував проти наших захисників 82мм міномети. Також окупанти здійснили обстріл із 120мм мінометів околиць населеного пункту Новолуганське.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли позиції українських захисників в районі населених пунктів Лебединське та Водяне.

За даними української розвідки троє окупантів загинуло, ще двоє – отримали поранення.

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Нагадаємо, що сили ООС відтіснили бойовиків на Донбасі і взяли під контроль більше десяти квадратних кілометрів “сірої зони”.