Як отримати компенсацію за затоплене авто

Недавні дощі у Києві сильно затопили вулиці міста і навіть пошкодили автомобілі.

За останні кілька днів у Києві пройшли “тропічні” дощі, які затопили вулиці міста, пошкодили асфальт і принесли безліч проблем власникам автомобілів. Влада міста не збирається відшкодовувати збиток автомобілістам, оскільки проблеми викликані не станом комунікацій, а кількістю опадів, що невластиві регіону.

Багато хто задається питанням: як можна отримати компенсацію, якщо чергова злива заподіяла шкоди автомобілю.

Найкраще у випадку затоплення авто допоможе страховка. Як правило, повне КАСКО покриває потоп. Якщо ваш поліс покриває стихійні лиха, і вашому авто було завдано збитків у випадку сильних опадів, то можете сміливо звертатися в страхову.

В такому випадку вам необхідно викликати поліцію і зафіксувати той факт, що автомобіль постраждав саме через стихію. Крім цього, бажано зафіксувати на фото та відео обставини при яких постраждав автомобіль, обстановку, пошкодження. Також можна знайти свідків події.

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Під час збору інформації про подію варто звернутися у страхову і скласти заяву із зазначенням всіх обставин, умов договору, які дозволяють розраховувати на компенсацію.

Після цього страхова проведе експертизу, оцінить збиток, сформує прайс компенсації або дасть мотивовану відмову.

Якщо ж повного КАСКО у вас немає, то можна звернутися до суду, який вирішить чи винна міська влада у тому, що трапилося з вашим авто.

В такому випадку також потрібно звернутися в поліцію, щоб зафіксувати факт того, що автомобіль постраждав у результаті зливи. Після подачі необхідних документів до суду залишається тільки чекати.

До слова, метро у Києві пропонують обладнати автоматичними установками виявлення надзвичайних ситуацій для підвищення безпеки пасажирів.