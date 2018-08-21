Як змусити державу заплатити за ремонт під’їзду

Питання ремонту в багатоповерхівках все актуальніше з кожним днем. Чим старіші будинки, тим частіше їх мешканці задумуються над необхідністю оновлення під’їздів, дахів та стін. Факти ICTV вирішили з’ясувати, чи є шанс зробити ремонт, не витративши при цьому власних грошей.

Ремонт будинків – питання болюче для мільйонів українців. Розібратись з ним складно, адже рішення приймати доводиться колегіально. А чим більше мешканців у багатоповерхівці, тим важче скоординувати дії та знайти спільне рішення.

Хто приймає рішення про ремонт

Про те, що пора братись за фарбу або латати дах, свідчать не обшарпані стіни та дірява стеля. Необхідність ремонту визначає балансоутримувач. Зараз в Україні є кілька форм утримання будинків.

За стан багатоповерхівок можуть нести відповідальність ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків), ЖБК (житлово-будівельні контори) або ЖЕКи. Фінансування у кожному випадку здійснюється по-різному.

ЖЕКи, яким власники квартир щомісяця сплачують внески, передбачені на утримання та ремонт будинків, мають проводити ремонти за рахунок цих коштів.

ЖБК і ОСББ схожі за своїми статутами та повноваженнями, і формуються самими мешканцями або найнятими ними організаціями. Тож кошти на оновлення будинків об’єднання або контора збирає з мешканців.

Відмінність від ЖЕКів полягає у більшій свободі вибору того, як, ким і де саме може проводитись ремонт. Головне – вирішити, скільки коштів готові витратити на його проведення мешканці квартир.

Як компенсувати витрати

Ось тут і починається найцікавіше. В будь-якому будинку завжди знайдуться мешканці, які не захочуть розділити спільну фінансову відповідальність за ремонт. Тим паче, що справа це недешева.

Зараз для співвласників будинків існує державна програма підтримки. Повністю відремонтувати будинок безкоштовно не вийде, але суттєво зекономити все ж можна. Закон дає можливість розділити витрати у співвідношенні: 70% державного відшкодування та 30% власних грошей.

Однак, вже у 2019 році у столиці влада пропонує прибрати ці фінансові обмеження. Натомість співвідношення компенсації визначатиме вік будинків:

За оновлення приміщення віком більше 50 років 5% витрат мають сплачувати мешканці;

від 41 до 50 років – 10%;

від 31 до 40 років – 15%;

від 21 до 30 років – 25%;

від 10 до 20 років – 30%.

Молодші за 10 років будинки у програмі брати участь через їх і без того непоганий стан, не будуть.

Нові правила будуть розповсюджуватись на усі будинки, незалежно від форми правління.

Для того, щоб здійснити ремонт, мешканці квартир мають під час спільних зборів визначити, що саме необхідно привести до ладу. Це може бути частковий ремонт – наприклад, заміна вікон або фарбування стін. А може – і капітальний.

Після цього мешканці будинку подають відповідну заявку. Необхідність ремонтних робіт має підтвердити представник комунального підприємства, яке керуватиме роботами. Воно ж і визначатиме кошторис витрат.

Як бути з ЖЕКами

Якщо ж будинок обслуговує житлово-експлуатаційна контора, виділяти ресурси на ремонт має вона. Однак, змусити ЖЕК піти на це дуже складно. Бюрократична процедура дає комунальникам велике поле для маневрувань та можливості уникнути виконання ремонту.

Головне, що мають зробити мешканці будинку, – це довести, що ремонт їм дійсно необхідний. Наприклад, якщо протікає дах, вони зобов’язані викликати спеціаліста з ЖЕКу, який має знайти діряве місце та засвідчити його.

На практиці це, зазвичай, забирає, якщо не місяці, то тижні часу. І ніяких гарантій того, що контора визнає необхідність ремонту, немає. А якщо мова йде просто про косметичний ремонт, тобто фарбування стін та біління стелі, то довести його необхідність взагалі практично неможливо.

ЖЕКи пояснюють таку ситуацію браком грошей або неможливістю виявити несправність. Однак, в Правилах утримання житлових будинків та прибудинкових територій Держкомітету з ЖКГ вказано, що усувати виявлені несправності елементів житлових будинків необхідно протягом одного тижня.

Тож залишається або платити за ремонт з власної кишені, або тиснути на балансоутримувача процедурними методами. Для цього доведеться написати акт-претензію про виявлену в будинку несправність та передати її в ЖЕК. На її розгляд установа має 15 днів згідно закону про права споживачів.

Житлово-експлуатаційна контора має 3 варіанти виходу з такої ситуації:

Визнати несправність та ліквідувати її;

Визнати несправність та зменшити тариф, щоб мешканці могли ліквідувати її за рахунок вивільнених грошей;

Письмово аргументувати відмову в ремонті (найбільш ймовірний сценарій).

В останньому випадку експерти радять вирішувати спори з установою в суді. Але на успіх справи можна розраховувати лише, якщо це буде спільна скарга усіх жителів будинку і вони при цьому не матимуть боргів перед ЖЕКом.

Витрат не уникнути

Як бачимо, в будь-якому випадку мешканцям будинків доведеться хоча б частину ремонту компенсувати з власних гаманців. Однак, якщо у випадку з ОСББ, вони мають гарантію того, що зроблять ремонт швидко і таким, як вони його бачать, то змусити якісно та оперативно працювати ЖЕК не може ніхто.

Тож ситуація складається таким чином, що мешканцям багатоквартирних будинків доведеться звикнути до спільної відповідальності за територію, що розпочинається за дверима власної квартири. І найоптимальніший та найвигідніший спосіб це зробити – стати повноцінним співвласником будинку, в якому живе людина.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк