ЗНО з математики стане обов’язковим – Міносвіти

ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників через 2 роки.
Міністерство освіти і науки прийняло рішення про те, що через 2 роки ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників, передає УНІАН.
Причиною цього рішення стало те, що результати з цього предмету були досить поганими.
Раніше погану підготовку до ЗНО з математики розкритикував навіть міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Читайте: ЗНО 2018: результати з усіх предметів
До слова, у 2018 році 222 учасників ЗНО за результатами тестування отримали максимальні 200 балів.
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