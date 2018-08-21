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ЗНО з математики стане обов’язковим – Міносвіти

ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників через 2 роки.

ЗНО 2018

Міністерство освіти і науки прийняло рішення про те, що через 2 роки ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників, передає УНІАН.

Причиною цього рішення стало те, що результати з цього предмету були досить поганими.

Раніше погану підготовку до ЗНО з математики розкритикував навіть міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Читайте: ЗНО 2018: результати з усіх предметів

До слова, у 2018 році 222 учасників ЗНО за результатами тестування отримали максимальні 200 балів.

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