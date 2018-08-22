60 тис. грн штраф і знесення будинку! Як узаконити самобуд в Україні

Процес легалізації самовільно побудованих будинків – справа складна. Як узаконити споруди, скільки коштує процедура, а також про санкції за відмову – в матеріалі Фактів ICTV.

Житло під забороною

Самовільно збудоване житло неможливо продати або подарувати, залишити у спадок, а також провести до нього комунікації. Заборони діють до моменту легалізації майна.

– Поки не буде зареєстровано право власності, будинку юридично немає, а тому ні продати, ні подарувати його неможливо, – каже адвокат Олександр Босенко.

Як узаконити: покрокова інструкція

Існує два шляхи. Перший лежить через органи самоврядування, другий – через суд.

Щоб вирішити справу через органи самоврядування, зберіть потрібний пакет документів.

Спочатку отримайте дозвіл на будівництво. Потім – будівельний і технічний паспорта. Перший документ видає орган Державного архітектурно-будівельного контролю. Другий – Бюро технічної інвентаризації.

– Технічний паспорт містить всю інформацію про будівлю і оформляється протягом 10 робочих днів, – розповідає юрист.

Необхідно також замовити у проектній організації звіт щодо проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкту. А після заповнити декларацію щодо готовності введення об’єкта в експлуатацію.

Рішення щодо легалізації прийматимуть протягом 10 днів.

Декларацію, звіт, технічний паспорт і персональні документи замовника необхідно надати до територіального підрозділу Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Наступна процедура – присвоєння поштової адреси. Потрібно написати заяву на ім’я міського голови, а після звернутися з пакетом документів до відділу адресації.

– Фінальний етап – державна реєстрація права власності. Для цього зверніться до Департаменту реєстрації прав на нерухомість, – резюмує адвокат.

До заяви додайте:

копії всіх документів, перелічених вище;

квитанції про оплату.

Актуальні реквізити для оплати є на сайті Міністерства юстиції України.

Через 5 робочих днів отримаєте виписку з державного реєстру про право власності на житло та станете повноцінним домовласником.

Скільки часу займе процес

У цілому процес легалізації самобуду займає від 2 до 4 місяців.

– Це якщо сильно не розтягувати, а робити все оперативно. Тривалість ще залежить від місця розташування об’єкта: у великому місті це зроблять швидше, ніж у селі. А також від того, коли подали документи – не робіть це у період відпусток, – розповідає юрист.

Скільки коштує процедура

Формально процедура безкоштовна. Потрібно сплатити лише кілька квитанцій. 119 грн за реєстрацію прав на нерухомість і 120 грн за надання витягу з Державного реєстру прав.

Але на практиці буде складно обійтися без корупції.

– В інспекції, на жаль, нічого не вирішується без грошей. У результаті люди отримують відмови з незрозумілих причин і відписки про неможливість отримати/зареєструвати документ, – каже Олександр Босенко.

І людям нічого не залишається, як платити. Деякі діють розумніше і йдуть до суду.

– Вам потрібно подати заяву і дочекатися розгляду, а також рішення суду. Однак практика показує, що суд далеко не завжди схвалює такого роду позови. Щоб підвищити шанси, рекомендую власнику самобуду подати на судове засідання довідки від районного відділу архітектури, пожежної служби та районної санітарно-епідеміологічної станції. Ці документи повинні підтвердити, що самовільне будівництво відповідає будівельним та санітарним нормам, – радить адвокат.

Якщо не узаконити самовільну забудову?

Тоді доведеться викласти 67 тисяч гривень! Такий штраф ввели з 1 січня 2018 року. Якщо не заплатити – будинок можуть знести, а витрати за знесення стягнути з власника.

Купу документів, черги, елементи корупції – все це перетворює процес легалізації самобудів на 9 кіл пекла. Чимало нервів, сил і часу потрібно витратити, щоб прийти до фінішу. І краще при цьому знати свої права!

Ангеліна Маліновська