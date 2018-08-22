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ДБР закликало ЗМІ припинити поширення фейків

ДБР звернулося до українських ЗМІ із закликом не брати участі в замовних інформаційних кампаніях проти його співробітників.

Про це йдеться в заяві, розміщеній офіційному сайті Бюро.

– Ми засуджуємо будь-які замовні інформаційні кампанії, тим паче ті, які мають на меті дискредитувати людину – її гідність, репутацію і особисте життя, – йдеться в заяві.

ДБР зазначає, що в замовних кампаніях беруть участь маловідомі ЗМІ з невеликою аудиторією. Однак констатує, що, хоча матеріали не отримують широкого поширення, проте, вони носять системний характер і дискредитують новий правоохоронний орган.

Як пише в своєму блозі на Цензор.нет журналіст і політолог Кирило Сазонов, серед фейкових звинувачень на адресу співробітників ДБР були і корупція, і приховування доходів в деклараціях, і навіть сепаратизм. Був навіть явно фейковий матеріал, про “інтерв’ю” одного з кандидатів на посаду французькому інформагентству. Правда в самому “інтерв’ю” прізвище кандидата було подано в трьох різних транскрипціях, що явно свідчить про те, що воно фальшиве. На перевірку всі ці звинувачення виявляються мильними бульбашками. Однак вони змушують ГБР витрачати час і ресурси на перевірку відвертих домислів.

У зв’язку з цим ДБР закликає ЗМІ згадати, що свобода слова передбачає ще й відповідальність – перед своїм народом, своєю країною.

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Нагадаємо, що конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на посади керівників департаментів ДБР:

  • Директор територіального управління у Києві – Руслан Марчук.  Він працює в поліції.
  • Директор територіального управління у Краматорську  – Артем Матвєєв.
  • Директор територіального управління у Львові – Микола  Друзюк. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області.
  • Директор територіального управління у Мелітополі – Денис Керман. Він працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.
  • Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Він був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска.
  • Директор територіального управління у Полтаві – Володимир Тимошко.
  • Директор територіального управління у Хмельницькому – Сергій Палатов.
  • Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Він працює в поліції і ДБР.
  • Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області.
  • Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць.
  • Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки – Роман Білоус. Він службовець нацполіції.
  • Керівник управління оперативних розробок – Володимир Криволапов.
  • Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Він працює в поліції. Його посада пов’язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин.
  • Керівник управління внутрішнього контролю – Богдан Чобіток. Раніше він працював у СБУ.
  • Керівник управління забезпечення діяльності – Василь Титарчук. Наразі тимчасово не працює.
  • Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз.
  • Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій – Андрій Багров. Працює у Нацполіції.
  • Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів – Олександр Яковлев.
  • Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик.
  • Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін’юсту.
  • Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації – Алла Костюкова. Вона заступниця начальника відділу Національної академії СБУ.
  • Керівник управління спеціального призначення – Андрій Калашник.
  • Начальник відділу внутрішнього аудиту – Петро Божевський. Він працює в СБУ.
  • Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль.
  • Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ – Мар’яна Гайовська-Ковбасюк. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.
  • Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.
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