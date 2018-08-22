ДБР закликало ЗМІ припинити поширення фейків

ДБР звернулося до українських ЗМІ із закликом не брати участі в замовних інформаційних кампаніях проти його співробітників.

Про це йдеться в заяві, розміщеній офіційному сайті Бюро.

– Ми засуджуємо будь-які замовні інформаційні кампанії, тим паче ті, які мають на меті дискредитувати людину – її гідність, репутацію і особисте життя, – йдеться в заяві.

ДБР зазначає, що в замовних кампаніях беруть участь маловідомі ЗМІ з невеликою аудиторією. Однак констатує, що, хоча матеріали не отримують широкого поширення, проте, вони носять системний характер і дискредитують новий правоохоронний орган.

Як пише в своєму блозі на Цензор.нет журналіст і політолог Кирило Сазонов, серед фейкових звинувачень на адресу співробітників ДБР були і корупція, і приховування доходів в деклараціях, і навіть сепаратизм. Був навіть явно фейковий матеріал, про “інтерв’ю” одного з кандидатів на посаду французькому інформагентству. Правда в самому “інтерв’ю” прізвище кандидата було подано в трьох різних транскрипціях, що явно свідчить про те, що воно фальшиве. На перевірку всі ці звинувачення виявляються мильними бульбашками. Однак вони змушують ГБР витрачати час і ресурси на перевірку відвертих домислів.

У зв’язку з цим ДБР закликає ЗМІ згадати, що свобода слова передбачає ще й відповідальність – перед своїм народом, своєю країною.

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Нагадаємо, що конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на посади керівників департаментів ДБР: