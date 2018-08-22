Готовність номер один: 160 тис. бійців можуть повернутися на Донбас

В Україні 160 тисяч учасників бойових дій перебувають у резерві першої черги і готові знову за потреби повернутися на фронт.

Про це заявив президент Петро Порошенко на міжнародному волонтерському та ветеранському форумі Там, де ми – там Україна у Києві.

– Майже 160 тисяч учасників бойових дій числяться в оперативному резерві першої черги. Це готовність номер один знову взяти зброю до рук, взяти її вправно, професійно, з найвищим ступенем вишколу. Ні на йоту не сумніваюся в тому, що кожен із вас готовий знову стати до строю, – сказав Порошенко.

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Також Порошенко заявив, що ветеранський рух має бути аполітичним.

– Поважаючи індивідуальні політичні погляди кожного з вас, я закликаю, тим не менш, до позапартійність ветеранського руху, – заявив він.

Нагадаємо, Порошенко повідомив про завершення випробувань снарядів для артилерійської системи Гіацинт.