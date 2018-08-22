Ключ від миру в Кремлі, угода з окупантом є неприйнятною – Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначає, що встановлення миру в Україні залежить від РФ.

– Ключ від миру знаходиться не в Києві, не у Вашингтоні та не в Брюсселі. Ключ від миру знаходиться у Кремлі, – заявив Порошенко на форумі ветеранів у Києві в середу.

За словами глави української держави, якщо хтось буде нав’язувати Україні “російські кабальні умови, я хочу заявити, що не тільки для президента, а для всієї української нації цей шлях категорично неприйнятний, оскільки це шлях не до миру”.

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– Подивіться на Абхазію, подивіться на Осетію, подивіться на всі окуповані землі, подивіться, як там живуть люди – це те, що пропонує Росія жителям окупованих земель. Українці ніколи не погодяться на це, – сказав він.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що в Україні 160 тисяч учасників бойових дій перебувають у резерві першої черги.