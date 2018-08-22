М’ясо по 125 гривень, хліб – по 13 гривень: як зміняться ціни восени

Осінь означає не лише збір урожаю, а й передвіщає нові цінники на продуктах. Щороку разом зі зміною календарних сторінок, українці спостерігають ріст цін на харчі та пальне. Факти ICTV з’ясували, до чого нам варто готуватись цього разу.

Першим вісником цінових змін стала національна валюта. Курс гривні по відношенню до долара США почав стрімко падати на початку серпня. Зараз за нього в обмінниках просять в середньому 27 з половиною гривень.

Економісти називають кілька причин, що вплинули на девальвацію гривні. Зовнішні полягають у тому, що долар дорожчає зараз не лише в Україні, а й загалом по світу.

До внутрішніх чинників експерти відносять невизначеність з траншем від МВФ, який Україна ще з минулого року ніяк не отримає. Нагадаємо, що надання позики залежить від рішення уряду про зрівняння тарифів на газ для населення до цін, які платять промислові споживачі.

Традиційні коливання

Лихоманити гривню починає щороку. Стається це якраз у другому півріччі. Нестабільність курсу одразу позначається на споживчому кошику. Яскраво це демонструє динаміка цін на продукти та пальне, яка з року в рік росте.

Здавалося б, після збору врожаю ринок мав би відреагувати зниженням вартості продовольчих товарів. Однак економісти нічого дивного у сезонному стрибку цін не бачать. Кажуть, така ситуація виникає через збільшення попиту на долар в Україні у другому півріччі.

Валюта зникає з ринку через закупівлю енергоносіїв та збір урожаю. А ще восени Україна має розраховуватись за позики, взяті раніше. Тут знову в хід йде долар.

Зважаючи на те, що рятівного вливання від МВФ країна поки що не дочекалась, експерти прогнозують, що у вересні курс може вирости до 30 гривень за долар. А це, в свою чергу, позначиться на цінах продукти.

Ціни на хліб

На вартість борошняних виробів впливає урожай. Спека та затяжні дощі, що слідували за нею, принесли хоча і дещо менші, проте все одно непогані об’єми пшениці. Однак, її якість знизилась.

Так само менший врожай цьогоріч спостерігається і закордоном. Це, а також збільшення витрат на оплату праці та пальне, може підняти ціну на хліб на 10% (в середньому 13,5 гривень). В першу чергу подорожчають соціальні сорти, де націнка мінімальна.

Крупи, олія та цукор

Крупи можуть піднятись в ціні на 7-10% (в середньому 30 гривень за рис, 12,5 за пшоняні крупи). Однак цей прогноз експертів не розповсюджується на гречку. Через те, що попит на неї серед покупців впав, її ціна до кінця року, скоріш за все, не зміниться (12,3 гривень).

Не очікують зростання вартості і соняшникової олії (в середньому 20,5 гривень за літр нерафінованої), яка росла в ціні до середини року, та цукру. Солодкий пісок має бути стабільним у ціні (15 гривень) через період цукроваріння аж до кінця року.

Молоко та м’ясо

В Україні вже декілька років спостерігається тенденція до зменшення виробництва цих груп товарів. А отже, росту цін на м’ясні та молочні продукти не уникнути.

Нестабільність національної валюти та зростання собівартості виготовлення молочних товарів спровокують зростання ціни на них в межах 8-10% (42,5 гривні за 200 грам масла 72,5% жирності).

М’ясо, в залежності від виду, зростатиме в ціні з різною динамікою. Свинина та яловичина, на думку економістів, до кінця року можуть додати в ціні 4-5% (до 125 гривень за яловичину та до 115 за свинину), як і куряча тушка. А ось філе птиці дорожчатиме швидше і може зрости на 10% (106 гривень).

Овочі та фрукти

Сезон урожаїв може зіграти на стороні покупців. Сезонне зниження ціни на овочі та фрукти в межах 10% може протриматись до середини осені.

Подальше зростання вартості залежатиме від якості зібраного врожаю, тобто тієї його кількості, яку виробники зможуть залишити на зберігання. Чим менше картоплі, цибулі та яблук зможуть притримати аграрії, тим більше за них доведеться заплатити взимку.

Все залежить від гривні

Наскільки реальність відповідатиме прогнозам економістів, залежить від курсу національної валюти. Наприклад, продукція, яку країна закуповує закордоном за долари чи євро, одразу ж відреагує на валютні коливання. Так на початку місяця сталось і з бензином.

В міністерстві економіки тим часом не виключають, що до кінця року гривня може послабшати до рівня 30 гривень за долар. Але це не набагато перевищує закладений Верховною Радою курс в бюджеті до кінця року, який становитиме 29,3 гривні за долар.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк