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Мама, це я: подробиці розмови Сенцова з матір’ю

Незаконно засуджений в Росії український кінорежисер Олег Сенцов зміг поговорити з матір’ю, Людмилою Георгіївною. За її словами, син почав давати вказівки, що потрібно робити його дітям.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

– Так, ви знаєте, це така радість. Він каже: “Мама, це я”. Вірите чи ні, говорити не можу, я його давно не чула. У мене все трясеться, сльози течуть, що говорити – взагалі не знаю. Потім вже заспокоїлася. Він хотів з Аліною (дочкою – Ред.) поговорити, а Аліна у нас в роз’їздах. Поговорили. Потім він почав мені говорити, що робити Аліні, що робити… Я так засміялася, кажу: “Синок, зараз я зрозуміла, що це ти, що ти живий…”. Якщо вказівки нам почав давати. Все нормально, – розповіла Людмила Георгіївна.

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Коментуючи питання про долю її листа президенту РФ Володимиру Путіну про помилування Олега, мати розповіла:

– Прийшла якась відповідь, що лист перенаправлено в адміністрацію президента. Друга надійшла відповідь, що лист відправили в табір, виправну колонію. І там написано, що помилування, процес помилування почнеться, коли засуджений напише прохання про помилування на ім’я президента, – сказала вона.

До слова, 21 серпня – сотий день голодування Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Радіо Свобода.

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