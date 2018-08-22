Напад на Гандзюк: підозрювані зізналися у злочині

Четверо з п’яти підозрюваних у нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк зізналися у скоєнні злочину.

Про це в коментарі Громадському сказав речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За словами Тракала, причетність підозрюваних до нападу підтверджується доказами та свідченнями, які отримало слідство.

Четверо затриманих заявили, що отримували пропозицію скоїти напад на Гандзюк за гроші.

На питання, чи потрібно проводити в поліції службове розслідування через затримання й арешт Миколи Новікова, який виявився невинуватим у цій справі, Тракало сказав, що на момент затримання Новікова у поліції були підстави для того, щоб затримати даного громадянина і провести перевірку.

22 серпня підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. У МВС повідомили, що Новіков має право позиватися проти поліції.

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Нагадаємо, що відомо про напад на Катерину Гандзюк.

Фото: Катерина Гандзюк