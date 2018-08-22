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Невідкладна допомога в Києві змінює номер – дата

У Києві з 1 вересня невідкладна медична допомога запрацює у новому форматі.

У столиці з 1 вересня невідкладна медична допомога запрацює в більш мобільному форматі, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на директора департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

– По-перше, щоб викликати додому невідкладну допомогу досить буде набрати єдиний і добре відомий усім номер 103. Таким чином, відпадає необхідність дізнаватися і пам’ятати семизначний номер “швидкої” свого району, а натомість з’являється контроль за викликом вже на етапі його отримання.

Адже відомо, що ведеться аудіозапис усіх розмов з диспетчером Центру екстреної медичної допомоги, а номер абонента автоматично ідентифікується. Тому ми сподіваємося значно знизити кількість скарг киян з приводу некоректності медиків або того, що виклик відмовлялися приймати, – йдеться у повідомленні

По-друге, за її словами, усі виклики прийматиме фахівець, який здатний миттєво зорієнтуватися, чи дійсно потрібна “невідкладна допомога” або достатньо направити “швидку”.

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Таким чином, кияни будуть отримувати необхідну медичну допомогу вчасно.

Гінзбург також зазначила, що надання невідкладної медичної допомоги щодня здійснюється сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами з 8.00 до 20.00 у будні та з 9.00 до 15.00 у вихідні та святкові дні, відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які Центри первинної медико -санітарной допомоги Києва уклали з Національною службою здоров’я України.

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