Обмін полоненими: Київ готовий помилувати ще двох громадян РФ

Українська сторона готова помилувати двох росіян в обмін на українських військовослужбовців, які перебувають на Донбасі.

Таку пропозицію озвучили на засіданні Тристоронньої контактної групи, повідомляє перший віце-спікер представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

– Українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій. Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам. Українська сторона готова, як виняток, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров’ям, передати їх російському консулу у присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі, – пише Геращенко.

Також українська сторона висловила глибоку стурбованість тим фактом, що протягом тривалого часу від Росії не надійшло жодного (ні усної, ні письмової відповіді) щодо пропозиції Києва передати їм росіян, які вчинили злочини, в обмін на українців у російських в’язницях.

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Як повідомлялося, 22 росіянина, засуджених за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь у незаконних збройних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента Путіна з проханням перемістити їх у РФ в обмін на українців у російських в’язницях. Росія на ці заклики не реагує.